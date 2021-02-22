Фонд спортивной солидарности просит ИИХФ сообщить о ходе расследования в отношении Дмитрия Баскова

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Белорусский фонд спортивной солидарности направил официальный запрос в Международную федерацию хоккея на льду (ИИХФ) относительно статуса расследования в отношении председателя Федерации хоккея Беларуси Дмитрия Баскова, которого подозревает в причастности к убийству Романа Бондаренко.

Кроме того, фонд направил запросы в национальные хоккейные федерации более чем 30 стран с требованием обратиться к ИИХФ по вопросу расследования в отношении Баскова.

В письме, адресованном ИИХФ, фонд «выразил сомнение, что организация должным образом расследует дело Д.Баскова», отмечается в сообщении для прессы. «Ранее фонд уже подал несколько запросов в федерацию, предоставил многочисленные материалы, свидетельствующие о возможной причастности Д.Баскова к резонансному убийству. Помимо журналистских публикаций причастность Д.Баскова к преступлению подтверждают результаты независимого расследования, проведенного инициативой BYPOL, представившей более [чем] 50-страничное заключение по этому делу», — подчеркивается в релизе.

Фонд обращает внимание на то, что «официальное расследование ИИХФ началось более двух месяцев назад, до сих пор никакой информации по его результатам не поступало». «Более того: во время расследования глава ИИХФ Рене Фазель посетил Минск с официальным визитом и даже сделал фотографию с Д.Басковым, что может свидетельствовать о предвзятости расследования в отношении главы ФХБ», — считают в фонде.

Не получив ответа от ИИХФ, фонд попросил национальные федерации «инициировать обращение к ИИХФ и запросить официальный ответ о статусе расследования».

В связи с возможной причастностью Баскова к трагическим событиям, приведшим к смерти Бондаренко, в ноябре 2020 года Латвия запретила ему въезд на свою территорию. Рига и Минск должны были организовать чемпионат мира по хоккею 2021 года. После лишения белорусской столицы этого права Латвия проведет турнир самостоятельно.

Белорусский фонд спортивной солидарности основан в августе 2020 года трехкратным олимпийским призером Александрой Герасименей. Оказывает финансовую, психологическую, организационную и другую помощь спортсменам, пострадавшим от действий режима, взаимодействует с международными организациями и федерациями по различным видам спорта с целью защиты прав спортсменов.

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Тэги: ИИХФ убийство Романа Бондаренко Персона: Дмитрий Басков

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