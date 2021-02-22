Архиепископ Кондрусевич: Беларусь необходимо лечить, пока мы как нация не погибли окончательно

Текущий кризис говорит о том, что Беларусь необходимо лечить, пока белорусы как нация не погибли окончательно. Об этом архиепископ на пенсии Тадеуш Кондрусевич, почетный митрополит Минско-Могилевский сказал в проповеди 21 февраля во время мессы в костеле Воздвижения Святого Креста в Лиде (Гродненская область), сообщает портал Римско-католического костела в Беларуси.

Иерарх отметил , что во время Великого поста «костел старается переориентировать жизненные приоритеты человека так, чтобы они соответствовали Божьей воле, чтобы материальные ценности, удовольствия этого мира, стремление к власти или что-то другое не занимало место Бога».

По словам архиепископа Кондрусевича, важно «не поддаваться искушениям злого духа», а тем более «опасно вступать с ним в компромисс». «В тишине Великого поста перед лицом Божьего закона мы можем лучше узнать себя, свои духовные болезни, чтобы потом с Божьей помощью лечить их и не поддаваться искушениям злого духа», — сказал он.

«Общественно-политический кризис, в котором находится наше Отечество, напоминает о том, что оно больно и его необходимо лечить, пока мы как нация не погибли окончательно, — констатировал почетный митрополит Минско-Могилевский. — Всякое зло — как в жизни отдельного человека, так и общества — берет свое начало от непослушания Божьему закону. Поэтому в этой сложной ситуации нам необходимо срочно вернуться к соблюдению Божьего закона, прежде всего через молитву и покаяние».

Кондрусевич подчеркнул, что без Божьей помощи «никакие усилия политиков, общественных деятелей и экономистов не решат проблему». Зло, по его словам, нужно побеждать добром, а грех — Божьей благодатью. Католический иерарх отметил, что «это нелегкое дело, но с Божьей помощью возможное».

«Беларусь, не поддавайся пессимизму и помни, что у Бога все возможно. Никогда не сдавайся! Путем обращения и соблюдения Божьего закона иди к своей Пасхе», — призвал архиепископ на пенсии.