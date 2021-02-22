Лукашенко рассмотрит проект указа по строительству в Минске «умного города»

Проект указа по инвестпроекту «Северный берег» будет рассмотрен Александром Лукашенко в ближайшее время, сообщил премьер-министр Роман Головченко 22 февраля в Минске на встрече с председателем совета директоров инвестиционной компании Emaar Properties Мухаммедом аль-Аббаром.

Источник: government.by

«Прошло достаточно продолжительное время с момента нашей прошлой встречи — с закладки камня на месте будущего Национального выставочного центра. Тем не менее это время мы не теряли даром. Правительство, мэрия интенсивно работали над проектом указа главы государства о реализации инвестиционного проекта "Северный берег" и инвестиционного договора между вашей компанией и Минским горисполкомом. Работа находится практически на финише. Проект указа сформирован и в ближайшее время будет представлен на рассмотрение главе государства», — цитирует Романа Головченко пресс-служба правительства.

В Беларуси создана и зарегистрирована компания, которая будет заниматься реализацией этого проекта. «Мы ожидаем, что после подписания указа компания уже начнет активную работу непосредственно над освоением площадки», — подчеркнул премьер-министр.

По его словам, условия, которые будут предоставлены инвестору, являются самыми привлекательными. Премьер-министр выразил уверенность, что сегодняшний приезд председателя совета директоров инвестиционной компании Emaar Properties Мухаммеда аль-Аббара позволит снять последние вопросы и быстрее начать реализацию проекта.

Мухаммед аль-Аббар отметил, что инвестирует в 14 государствах. «По итогам сегодняшней встречи нам удалось снять большинство спорных вопросов. Ожидаемый старт проекта — порядка месяца», — сказал он.

Объем планируемых инвестиций — несколько миллиардов евро, сообщил инвестор.

Комментируя слухи об участии сербской компании Dana Holdings в проекте «Северный берег», Мухаммед аль-Аббар заявил, что они не подтверждаются. «Я занимаюсь инвестиционной деятельностью на протяжении 25 лет в 14 странах мира и имею достаточный опыт и успех в этих направлениях. С приходом на новый рынок каждый раз занимаюсь поиском и сбором информации. Конечно же, в этом процессе прибегаю к услугам мировых консалтинговых компаний и адвокатов. Приходя на новые рынки, я также обсуждаю возможности и перспективы с теми, кто уже работает на этом рынке. Мы крупнейший застройщик на рынке в Сербии, и я хорошо знаком с владельцами компании Dana Holdings. Отмечу, что обращался к ним по-дружески за консультацией относительно перспектив и возможностей рынка Беларуси. Однако на сегодняшний момент мы рассматриваем реализацию проекта "Северный берег" самостоятельно, поэтому эти слухи не подтверждаются», — пояснил он.