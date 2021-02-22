«Минскэнерго» предупредило о возможной вони из-за испытаний на ТЭЦ-4

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На минской ТЭЦ-4 с 24 февраля по 19 марта будут проводиться испытания котлоагрегата на резервном виде топлива — мазуте, сообщается на сайте предприятия «Минскэнерго», в ведении которого находится теплоэлектроцентраль на юго-западе столицы.

Фото: caves.by

Испытания необходимы для «повышения надежности и экономичности работы оборудования». Отмечается, что их проведут «в соответствии с утвержденными режимными картами с соблюдением экологических нормативов».

«Минской ТЭЦ-4 проведен ряд профилактических мероприятий для минимизации распространения запахов мазута в воздухе: снижена температура топочного мазута в расходном резервуаре, три мазутных резервуара мазутохранилища переведены в режим "холодного хранения". РУП "Минскэнерго" приносит извинения жителям и гостям столицы в случае причинения неудобств в данный период», — говорится в сообщении.
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Тэги: ТЭЦ-4 Сухарево Минскэнерго котлоагрегат мазут Город: Минск

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