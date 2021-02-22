Лукашенко: к осени в Беларуси появится своя вакцина от коронавируса

Александр Лукашенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным 22 февраля в Сочи заявил, что к осени в Беларуси появится отечественная вакцина от коронавируса.

Источник: t.me/pul_1

«К осени мы получим свою вакцину, специалисты у нас есть. А сейчас закупаем у вас», — цитирует Лукашенко телеграм-канал «Пул первого».

В ответ на это Путин сообщил, что Россия передала Беларуси технологии для производства вакцины против коронавируса.

По словам Лукашенко, производство планируется начать в марте.

«Что касается нашей совместной работы по борьбе с коронавирусной инфекцией, то она действительно развивается успешно. Мы первую партию поставили в прошлом году. В этом году в феврале и марте будут следующие поставки. Но самое главное, на мой взгляд, это то, что на вашем предприятии…» — цитирует Путина пресс-служба Лукашенко.

Здесь Лукашенко продолжил фразу российского коллеги: «…по вашим технологиям мы производство в марте начинаем».

«Совершенно верно. И что очень важно — технологии переданы», — подчеркнул руководитель российского государства. Он отметил, что ни с кем Россия так плотно не работает в этом вопросе.

Лукашенко отметил, что для Беларуси это серьезная поддержка: «Если бы этого не было, нам бы трудно было с вакцинацией. Мы уже практически всех врачей провакцинировали. Сейчас педагогов начали и торговых работников — тех, кто больше контакт имеет с людьми. Поэтому это очень серьезная поддержка. Самая эффективная вакцина — это российская. Это признано во всем мире. Как бы там кто-то ни троллил и ни бросал камни в огород, это самая эффективная вакцина. Два-три человека из сотни, и то не всегда, могут приболеть».