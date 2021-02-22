Литва выдала белорусским гражданам 800 разрешений на въезд по гуманитарным причинам, 103 человека попросили убежища
По состоянию на 22 февраля Литва выдала белорусским гражданам 800 разрешений на въезд по гуманитарным причинам (+21 с начала 2021 года), сообщается на сайте литовского Министерства внутренних дел.
«Отмечается, что 371 гражданин Беларуси, получивший разрешение на въезд, уже находится в Литве (+16), 103 человека обратились с просьбой о предоставлении убежища (+28).
Каждую неделю у нас новые заявки, их небольшое число, но и количество выданных разрешений, и количество приезжающих неуклонно растет, — заявила министр внутренних дел Агне Билотайте. — У нас уже более 100 человек, которые обратились за политическим убежищем».
Подобные разрешения Литва начала выдавать 11 августа прошлого года, на третий день протестов против фальсификации итогов президентских выборов в Беларуси. Гражданам, преследуемым по политическим мотивам и желающим выехать в Литву, предлагается обращаться в ее посольство за шенгенской визой с подтверждающими документами. Кроме того, они могут подать ходатайство о предоставлении политического убежища прямо на границе.
Правила пребывания в Шенгенской зоне по гуманитарной визе такие же, как и по получаемым в обычном порядке (не более 90 дней в любой 180-дневный период).
18 января, комментируя статистику переезда, Билотайте отметила: «Граждане Беларуси уже более пяти месяцев пользуются возможностью приехать в Литву с гуманитарными целями. Большинство предпочитает приехать на короткое время в надежде вернуться в свою страну после того, как политическая ситуация успокоится, но число людей, желающих поселиться в Литве на более длительный период, также растет».