Фотофакт. Лукашенко и Путин встретились в Сочи

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Переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина начались днем 22 февраля, информирует телеграм-канал «Пул первого».

«Россия передала Беларуси технологии для производства вакцины против коронавируса. Производство планируется начать в марте на белорусском предприятии < ... >. Осталось 6-7 дорожных карт, по которым работают правительства (из 30-ти)», — указано в сообщении.

Лукашенко прокомментировал неформальность встречи: «Серьезные переговоры в обычной одежде — это говорит о том, что мы просто близкие люди, у нас очень близкие народы и страны. И мы вполне можем в любой форме обсуждать наши серьезные проблемы».

Когда завершатся переговоры, пока не знает никто: регламента нет. Помимо официальной части, Лукашенко и Путин будут кататься на лыжах.
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Тэги: Беларусь-Россия Персона: Владимир Путин Александр Лукашенко Город: Сочи

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