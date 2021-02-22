Выручка «Евроторга» приблизилась к 5 млрд рублей

Выручка компании «Евроторг», которой принадлежит крупнейшая в Беларуси сеть продовольственных магазинов «Евроопт», установила по итогам 2020 года новый рекорд — достигла 4 млрд 804 млн рублей, сообщает ретейлер.

По сравнению с 2019 годом выручка компании выросла на 9%, с 2014-м — более чем в два раза.

В сеть, принадлежащую компании «Евроторг», в 2020 году входило 927 магазинов (в 2019 году — 870). По сравнению с 2014 годом сеть магазинов выросла более чем в три раза. Общая площадь магазинов по итогам 2020 года составила 863,9 тыс. квадратных метров (в 2019-м — 835,8 тыс.). По сравнению с 2014 годом площадь магазинов компании «Евроторг» выросла в 1,6 раза.

Для развития бизнеса продуктовая сеть привлекает внутреннее и внешнее финансирование. Так, в октябре прошлого года «Евроторг» разметил евробонды на 300 млн долларов по ставке 9% годовых.

«Евроторг» является крупнейшим продуктовым ретейлером Беларуси с 19-процентной долей рынка розничной торговли продуктами питания. Бизнес компании был запущен в 1993 году в Минске. Ежедневно магазины сети обслуживают около 1 млн покупателей в 323 населенных пунктах Беларуси.

В конце прошлого года Палата представителей рассмотрела изменения в закон «О государственном регулировании торговли и общественного питания». Одно из предложений, вынесенных на рассмотрение, предусматривало увеличение с нынешних 20 до 25% порогового значения доли торговой сети в товарообороте административно-территориальной единицы, по достижении которой субъект торговли, имеющий торговую сеть, не вправе расширять торговую площадь.

Компания «Евроторг» это предложение поддерживала. Генеральный директор компании Александр Зубков отмечал, что повышение предельной доли позволит развивать розничную торговлю в малых городах. «Люди из малых населенных пунктов ездят за товаром за 50-60 км. Это ненормально. Надо еще понимать, что у людей в малых населенных пунктах зарплата меньше, чем в столице или областных центрах», — заявлял он.

Однако Министерство антимонопольного регулирования и торговли, а также представители бизнес-союзов выступили против повышения предельной доли, которую торговая сеть может занимать в товарообороте административно-территориальных единиц.

«Ничего хорошего в росте этих сетей нет. Они крупные импортеры, и доля импортных продовольственных и непродовольственных товаров растет. Малому и среднему производственному бизнесу сложно работать с такими сетями, у которых свои интересы. Рано или поздно закончится процесс инвестирования и начнется процесс вывоза капитала. Поэтому 20-процентная доля была серьезным компромиссом, и повышать ее нельзя», — считает председатель Белорусского союза предпринимателей Александр Калинин.