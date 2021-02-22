НАУ: Владельцам белорусских евробондов необходимо потребовать их досрочного погашения

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Владельцам белорусских евробондов в нынешней ситуации в Беларуси следует потребовать их досрочного погашения, считают представители Народного антикризисного управления (НАУ) под руководством члена президиума Координационного совета (КС) по урегулированию политического кризиса Павла Латушко.

Соответствующее обращение направлено в инвестфонды, которые перед президентскими выборами в Беларуси в прошлом году купили белорусские евробонды на 1,25 млрд долларов, сообщает пресс-служба НАУ.

Авторы обращения отмечают, что летом прошлого года 27 инвестиционных фондов из Великобритании, Франции, Швейцарии, США и других стран купили белорусские евробонды. Размещением бондов занимались Societe Generale, Citibank и Raiffeisen.

По данным НАУ, покупателями белорусских евробондов выступили крупные инвестбанки — Raiffeisen Bank International AG, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Morgan Stanley.

По мнению авторов письма, «деньги с продажи евробондов пошли не на рефинансирование внешнего долга, как это было заявлено в проспекте эмиссии, а на репрессии против белорусского народа». Таким образом, отмечает НАУ, инвестиционные фонды вправе «предъявить принадлежащие им евробонды к досрочному погашению и вернуть свои деньги».

Как сообщалось, в июне 2020 года белорусские власти разместили среди западных инвесторов два новых выпуска еврооблигаций на 1,25 млрд долларов.

Евробонды «Беларусь-2026» на 500 млн долларов размещены на срок 5,7 года (с погашением в феврале 2026 года) под ставку 5,875% годовых. Облигации «Беларусь-2031» на 750 млн долларов размещены на срок 10,7 года (с погашением в феврале 2031 года) под ставку 6,378% годовых. Облигации размещены по цене 100% от номинальной стоимости.

По данным Минфина, около 97% еврооблигаций Беларуси приобретено крупными западными управляющими компаниями и инвестиционными фондами.

Размещением евробондов власти занимаются для привлечения средств, которые направляются на рефинансирование платежей по госдолгу. Начиная с 2012 года Беларусь должна выплачивать в год по госдолгу более 3 млрд долларов. Пиковые выплаты, согласно данным Минфина, продлятся как минимум до 2024 года.
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Тэги: НАУ евробонды Raiffeisen Bank Минфин Персона: Павел Латушко

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