Умер актер Александр Жданов

Сегодня стало известно о смерти советского и российского актера театра и кино, заслуженного артиста России Александра Жданова. 25 января ему исполнилось 70 лет.

Актер служил в Театре драмы и комедии (ныне Театр на Литейном). Снимался в кино.

В его фильмографии такие картины, как «Табачный капитан», «Крах инженера Гарина», «Последнее лето детства», «Долгие версты войны», «Труффальдино из Бергамо», «Старшина», «Сицилианская защита», «Взять живым», «Колье Шарлотты», «Секретный фарватер», «Агент национальной безопасности – 2», «Улицы разбитых фонарей. Менты – 3».