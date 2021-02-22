Открытое письмо в защиту белорусского языка и культуры подписали более 90 деятелей и экспертов

Открытое письмо в защиту белорусского языка и культуры подписали более 90 отечественных и зарубежных деятелей и экспертов. Документ, созданный по инициативе профильной группы расширенного состава Координаций совета по урегулированию политического кризиса в стране, был опубликован на специально созданном сайте 21 февраля — в Международный день родного языка.

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В письме отмечено: белорусский язык и национальная культура «оказались в крайне тяжелом положении», что стало результатом «не только масштабного государственного кризиса последних месяцев, но и прошедших 26 лет». Упадок белорусской культуры, утверждается в документе, — это результат государственной политики «сворачивания белорусизации, борьбы с собственным наследием и национальной памятью, борьбы с белорускостью, построения не полноценной национальной культуры независимого государства, а зависимой, вторичной, остаточной культуры».

«Совсем не удивительно, что у работников этой сферы и до выборов 09.08.2020 были серьезные причины не поддерживать действующую власть, — подчеркивают авторы письма. — А фальсификация, беспрецедентное насилие в отношении мирных белорусов и безнаказанность виновных стали последним толчком и не оставили другого выбора белорусской интеллигенции, кроме как протестовать. За это они ощутили на себе весь спектр репрессий: угрозы, увольнения, аресты, принуждение к эмиграции, клевета, разгон целых коллективов, закрытие учреждений культуры».

Вместе с тем Беларусь «имеет большой потенциал, чтобы возрождать и развивать свою национальную культуру», так как есть независимое государство, институциональная база, достаточно компетентных специалистов и образованное общество, а также «мотивированная, талантливая, креативная, современная европейская молодежь» и «невероятный национальный подъем, энергия народа».

Выход из нынешнего кризиса, в том числе в сфере белорусской культуры, уверены подписавшие документ, невозможен без немедленного прекращения политических репрессий в отношении всех деятелей культуры и искусства, всех граждан Беларуси, освобождения политзаключенных и обеспечения возможности беспрепятственного возвращения в Беларусь всех изгнанных.

Для преодоления этого кризиса также необходимо восстановить на должностях деятелей культуры, уволенных и вынужденных уволиться по политическим мотивам, и привлечь к ответственности виновных в противоправном увольнении, гонении, принуждении к увольнению. Необходимым условием подписавшие открытое письмо также считают проведение новых, честных выборов, после чего «новые власти, заручившись народным доверием, смогут осуществлять необходимые реформы и изменения в законодательстве».

После выполнения этих предпосылок «государство сможет поправить катастрофическое положение белорусской культуры».

Для этого государство должно оставаться независимым, а «одной из главных целей самого существования белорусского государства» должно быть «возрождение и развитие белорусской культуры, независимость белорусского культурного и информационного поля, усиление в обществе белорусской идентичности, белорусских ценностей».

Кроме того, нужно законодательно защитить белорусский язык, национальную символику — бело-красно-белый флаг и герб «Погоня» — как неотъемлемые атрибуты государственности. Также государство должно принять обязательство по повышению «языково-культурных компетенций всех государственных служащих», разработать и реализовать общенациональную стратегию возрождения белорусского языка и культуры.

В медийной и информационной среде — на телевидении, радио, в интернете, кино, музыке — «должны доминировать белорусские площадки и продукты, самостоятельные и белорускоцентричные по содержанию». Цензура должна быть запрещена, необходимо обеспечить»равные условия для частных и общественных СМИ, деидеологизацию СМИ, недопущение пропаганды». Общественные СМИ должны отчитываться неполитическим органам общественного контроля, медиа должны получить полную редакционную автономию.

В сфере образования должна быть автономия всех государственных и частных высших учебных заведений, защита от цензуры и политического подчинения. Должна произойти «деидеологизация, деполитизация учебных и академических институтов». Вместе с тем подписавшие письмо считают необходимым провести школьную реформу, которая бы привела к «избавлению от политических задач», а также к кадровым изменениям «в результате привлечения к ответственности сотрудников школ за участие в фальсификациях выборов».

Кроме того, государство должно принять ответственность за создание материальных условий для того, чтобы в стране появилась возможность получать образование на всех уровнях и по всем специальностям на белорусском языке.

В сфере культурных инициатив необходимо сохранить имеющиеся учреждения культуры, которые должны быть направлены на возрождение белорусской национальной культуры. Государство должно выделять целевые гранты на учреждения культуры всех уровней «при гарантии их автономии и выполнении общенациональной стратегии» возрождения белорусского языка и культуры.

Государство также должно «на основе грантовой системы с сохранением автономии организаторов» поддерживать независимые и общественные культурные инициативы, которые направлены «на сохранение и развитие местных традиций, популяризацию белорусской культуры как части мировой, усиление белорусской идентичности».

«Безусловно, это не полный перечень проблем и необходимых действий со стороны белорусской власти, — подчеркнули авторы документа. — Однако это приоритеты, без которых под угрозой будут оставаться и деятели белорусской культуры, и все ее носители, и само существование нашей национальной культуры».

«Большинство белорусов, независимо от уровня их образования, национального сознания и заинтересованности белорусской культурой, хочет жить в свободной, независимой стране, в государстве, вызывающем гордость у своих жителей, имеющем ответственную, образованную, просвещенную власть. Мы верим, что скоро Беларусь будет именно такой. Для нас будет честью способствовать этому, предоставив свою экспертизу и работу по необходимым реформам», — подытожено в письме.

На данный момент письмо подписали более 90 человек, среди которых нобелевский лауреат руководитель Белорусского ПЕН-центра Светлана Алексиевич, председатель Союза белорусских писателей Борис Петрович (Саченко), руководитель «Таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны» Елена Анисим, музыкант Лявон Вольский, издатель Игорь Логвинов, журналист Сергей Дубовец, поэт Владимир Некляев, искусствовед Сергей Хоревский, языковед-белорусист Курт Вулхайзер, славист-литературовед Генрих Киршбаум и др.