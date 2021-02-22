Биржа: на торгах 22 февраля выросли евро и доллар

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Первые на этой неделе торги на Белорусской валютно-фондовой бирже завершились падением белорусского рубля по отношению к евро и доллара.

Фото pexels.com

Три основные иностранные валюты свои сессии завершили на следующих позициях:

  • евро — 3,1482 белорусского рубля (+0,0092 пункта);
  • доллар — 2,5963 белорусского рубля (+0,0046 пункта);
  • российский рубль — 3,4855 белорусского рубля за 100 российских (-0,0207 пункта).

Прошедшая рабочая неделя (15-19 февраля) на БВФБ зафиксировала рост всех пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by.

Напомним, биржевой курс доллара за 2020 год — вырос на 22,59%, а  средний курс наличного доллара укрепился на 23,94%.
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Тэги: валюта

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