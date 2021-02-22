На вторник объявлен оранжевый уровень опасности

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Белгидромет выступил с оперативным предупреждением о неблагоприятном погодном явлении, которое ожидается 23 февраля.

Фото pixabay.com

По прогнозу синоптиков, ночью и утром во вторник на большей части территории Брестской и Гродненской областей ожидается туман.

МЧС рекомендует автомобилистам:

  • при движении в тумане на авто следует отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений;
  • увеличить обычную дистанцию, снизить скорость;
  • избегать внезапных торможений.
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Тэги: туманы прогноз погоды

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