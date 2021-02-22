На вторник объявлен оранжевый уровень опасности
Белгидромет выступил с оперативным предупреждением о неблагоприятном погодном явлении, которое ожидается 23 февраля.
По прогнозу синоптиков, ночью и утром во вторник на большей части территории Брестской и Гродненской областей ожидается туман.
МЧС рекомендует автомобилистам:
- при движении в тумане на авто следует отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений;
- увеличить обычную дистанцию, снизить скорость;
- избегать внезапных торможений.