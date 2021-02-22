СК: житель Гродно обманул доверчивых вкладчиков на 900 тысяч рублей

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Создатель финансовой пирамиды обманул вкладчиков на крупную сумму. В его «сети» попались несколько десятков человек.

Как отмечает Следственный комитет, 33-летний житель Гродно в 2014 году учредил две микрофинансовые организации: «Клиентам предлагали вносить денежные средства под большой процент. На протяжении нескольких лет мужчина получал от местных жителей деньги, однако обязательства свои исполнял не в полном объеме. В конце января 2020 года директор заявил о банкротстве фирм. В ходе расследования уголовного дела установлено более 40 обманутых граждан. Общая сумма ущерба составляет более 900 тысяч рублей».

В отношении него было открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 209 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) УК. В настоящее время он находится в бегах.

Следствие просит всех, кому что-то известно и месте нахождения мужчины, позвонить по телефонам:

  • +375152724040;
  • +375336211535.
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Тэги: финансовая пирамида Город: Гродно

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