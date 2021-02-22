Число жертв COVID-19 в Беларуси приближается к двум тысячам
За минувшие сутки в Беларуси зарегистрировано 1.144 случая
Согласно официальной статистике, за сутки количество новых случаев COVID-19 снизилось — 21 февраля их было 1.322. Рекорд заболеваемости пришелся на 12 декабря 2020 года — 1.975 заболевших.
Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 279.456, умер 1.921 пациент с коронавирусом, выздоровели — 269.428.
За минувшие сутки выполнено 9.077 тестов на коронавирус, что вдвое меньше, чем днем ранее (всего выполнено 4.799.410 теста).