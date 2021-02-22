В аэропорту Калининграда задержали крупную партию контрабандных белорусских сигарет

/ Мир
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Сотрудники Калининградской областной таможни совместно с пограничниками проведена проверка на грузовом складе аэропорта «Храброво». 

Как сообщается, «в ходе таможенного контроля на складе были обнаружены, прибывшие из Москвы табачные изделия без акцизных марок».

Согласно информации, размещенной на упаковке, страна происхождения товаров — Республика Беларусь. Общее количество контрабандных сигарет 46 тысяч пачек.

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Тэги: контрабанда сигарет Город: Калининград

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