Министр ЖКХ: просрочена оплата более 400 тысяч жировок

На 1 января не оплачено более 400 тысяч квитанций на оплату коммунальных услуг, сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Андрей Хмель.

«В целом платежная дисциплина у граждан нашей страны на высоком уровне, больших, серьезных проблем по неоплате жилищно-коммунальных услуг населением мы не имеем», — заявил Хмель в программе «Главный эфир» телеканала «Беларусь 1».

По его словам, в стране 4,2 миллиона лицевых счетов. «В последние месяцы прошлого года — октябрь-декабрь — количество просроченных лицевых счетов доходили до 470-490 тысяч, на 1 января мы видим цифру чуть более 400 тысяч. Но это не говорит о том, 400 тысяч лицевых счетов — это неплательщики. 70% из них с задолженностью не более трех месяцев», — заявил министр.

По его словам, в список неплательщиков попадают и те, кто забыл заплатить до 25-го числа каждого месяца или недоплатил 1-2 рубля. «Если в целом говорить о ситуации, я ее оценю как удовлетворительную», — сказал чиновник.

Он также пояснил увеличение сумм к оплате в январе: «Рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги устанавливается исходя из типовой двухкомнатной квартиры площадью 48 кв. м с тремя проживающими. Этот рост не должен превышать 5 долларов в эквиваленте. Мы придерживаемся этого принципа. Но не только величина тарифа на определенные жилищно-коммунальные услуги влияет на жировку. В январе по сравнению с декабрем было намного холоднее, потребление тепловой энергии увеличилось на 30-40% в зависимости от жилого дома, от региона, где он находится».

Хмель также сообщил, что в 2020 году обладатели около 22 тысяч лицевых счетов воспользовались безналичными жилищными субсидиями на сумму 1,8 млн рублей. «Мне кажется, эта система сбалансированная и будет работать в дальнейшем», — заявил глава Минжилкомхоза.