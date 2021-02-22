Представительница инициативы «Умовы для мовы» издает книгу со 100 историями о дискриминации белорусского языка

/ Культура
Просмотров: 15

Представительница инициативы «Умовы для мовы» Алина Нагорная издает книгу, где будет 100 историй, «разных по уровню дикости, но объединенных одним посылом: в Беларуси за белорусский язык могут оскорбить и даже избить».

Фото с сайта racyja.com

Название книги — «Мова 404». «Художника восемь часов избивали на Окрестина, пенсионерку не обслужили в банке, певицу приняли за украинку, над студенткой смеялись, а философа уволили с работы по инициативе Лукашенко. За что? За белорусский язык в Беларуси», — отметила в интервью БелаПАН автор сборника.

В книгу войдут истории художника Алеся Пушкина, пенсионерки Светланы Софиной, певицы Zrabi, студентки Дарьи Плетинь и философа Владимира Мацкевича.

«На белорусском языке в Беларуси невозможно получить образование, заключить договор и даже купить уксус («воцат» по-белорусски. — БелаПАН.) в магазине. Происходит дискриминация по языковому признаку, с которой встречаются каждый день тысячи людей. Я решила издать такой сборник, чтобы общество увидело проблему», — пояснила Нагорная.

Для издания книги объявлен краудфандинг. Каждый может заказать себе книгу, а также получить подарки.

Это не первая книга, которую Нагорная издает таким способом. В 2018 году в соавторстве с «языковым инспектором» Игорем Случаком она выпустила пособие по защите языковых прав «Абаронім мову», а в 2019 году организовала издание детской книги «Кошык вожыка», которая была подарена учреждениям образования.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Умовы для мовы беларуская мова Персона: Алина Нагорная

Другие материалы на эту тему:

Алесь Мікус. ПРАЕКЦЫІ. Наша Рэспубліка Салó

Алесь Мікус. ПРАЕКЦЫІ. Наша Рэспубліка Салó

Як беларусізуюць квіткі грамадскага транспарту на прыкладзе Магілёва

Як беларусізуюць квіткі грамадскага транспарту на прыкладзе Магілёва

«Гэта абсалютны сюр». Языковой конфликт в минском кафе взбудоражил россиян

«Гэта абсалютны сюр». Языковой конфликт в минском кафе взбудоражил россиян

Павел Севярынец. ФЕНАМЕНАЛОГІЯ БЕЛАРУСІ. Перапіс: адкажам па-беларуску!

Павел Севярынец. ФЕНАМЕНАЛОГІЯ БЕЛАРУСІ. Перапіс: адкажам па-беларуску!