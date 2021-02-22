Представительница инициативы «Умовы для мовы» издает книгу со 100 историями о дискриминации белорусского языка

Представительница инициативы «Умовы для мовы» Алина Нагорная издает книгу, где будет 100 историй, «разных по уровню дикости, но объединенных одним посылом: в Беларуси за белорусский язык могут оскорбить и даже избить».

Фото с сайта racyja.com

Название книги — «Мова 404». «Художника восемь часов избивали на Окрестина, пенсионерку не обслужили в банке, певицу приняли за украинку, над студенткой смеялись, а философа уволили с работы по инициативе Лукашенко. За что? За белорусский язык в Беларуси», — отметила в интервью БелаПАН автор сборника.

В книгу войдут истории художника Алеся Пушкина, пенсионерки Светланы Софиной, певицы Zrabi, студентки Дарьи Плетинь и философа Владимира Мацкевича.

«На белорусском языке в Беларуси невозможно получить образование, заключить договор и даже купить уксус («воцат» по-белорусски. — БелаПАН.) в магазине. Происходит дискриминация по языковому признаку, с которой встречаются каждый день тысячи людей. Я решила издать такой сборник, чтобы общество увидело проблему», — пояснила Нагорная.

Для издания книги объявлен краудфандинг. Каждый может заказать себе книгу, а также получить подарки.

Это не первая книга, которую Нагорная издает таким способом. В 2018 году в соавторстве с «языковым инспектором» Игорем Случаком она выпустила пособие по защите языковых прав «Абаронім мову», а в 2019 году организовала издание детской книги «Кошык вожыка», которая была подарена учреждениям образования.