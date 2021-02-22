В Сочи должна пройти встреча Путина и Лукашенко
Сегодня в Сочи должна пройти
Гость уже находится на курорте — в минувшую пятницу его сюда
Ранее стороны, непосредственно занимавшиеся подготовкой встречи, отмечали, что Путин и Лукашенко должны
Некоторые СМИ сообщали, что в том числе будет обсуждать и
Так, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Позже Лукашенко на встрече с госсекретарем Союзного государства Григорием Рапотой
Также ранее среди тем для обсуждения назывались выполнение обещаний, которые якобы давал Лукашенко Путину в августе прошлого года (впрочем, по утверждению министра иностранных дел Владимира Макея, российские партнеры никогда не давили на белорусов).
Предварительно достигнута договоренность, что Путин и Лукашенко начнут общение с обеда.
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