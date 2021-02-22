В страну пришло тепло — в понедельник будет до +8°C

В понедельник погоду в республике будет формировать область повышенного атмосферного давления, сформированная в теплой воздушной массе.

По прогнозам синоптиков, осадки в виде мокрого снега и дождя ожидаются лишь в восточной части страны.

Местами сгустится туман, гололед, на дорогах гололедица. Ветер западной четверти слабый до умеренного.

Столбик термометра в регионах покажет следующие значения: