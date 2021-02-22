В страну пришло тепло — в понедельник будет до +8°C

/ Общество
Просмотров: 58

В понедельник погоду в республике будет формировать область повышенного атмосферного давления, сформированная в теплой воздушной массе.

По прогнозам синоптиков, осадки в виде мокрого снега и дождя ожидаются лишь в восточной части страны.

Местами сгустится туман, гололед, на дорогах гололедица. Ветер западной четверти слабый до умеренного.

Столбик термометра в регионах покажет следующие значения:

  • Брест +6..+8°C;
  • Витебск +3..+5°C;
  • Гомель +4..+6°C;
  • Гродно +6..+8°C;
  • Могилев +3..+5°C;
  • Минск +4..+6°C.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: прогноз погоды

Другие материалы на эту тему:

На Беларусь надвигаются двадцатиградусные морозы

На Беларусь надвигаются двадцатиградусные морозы

Какая погода будет на День Победы и после него

Какая погода будет на День Победы и после него

Какой будет зима после аномально теплой осени

Какой будет зима после аномально теплой осени

Прогноз на конец октября: аномального тепла не будет, но до морозов еще далеко

Прогноз на конец октября: аномального тепла не будет, но до морозов еще далеко