В страну пришло тепло — в понедельник будет до +8°C
В понедельник погоду в республике будет формировать область повышенного атмосферного давления, сформированная в теплой воздушной массе.
По прогнозам синоптиков, осадки в виде мокрого снега и дождя ожидаются лишь в восточной части страны.
Местами сгустится туман, гололед, на дорогах гололедица. Ветер западной четверти слабый до умеренного.
Столбик термометра в регионах покажет следующие значения:
- Брест +6..+8°C;
- Витебск +3..+5°C;
- Гомель +4..+6°C;
- Гродно +6..+8°C;
- Могилев +3..+5°C;
- Минск +4..+6°C.