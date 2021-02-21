В Минске и ряде городов и поселков Беларуси прошли локальные акции протеста

Не менее семи человек (три женщины и четверо мужчин) задержано на протестных акциях за последние три дня, с 19 по 21 февраля, сообщает волонтерский телеграм-канал «Списки задержанных».

Как минимум одна женщина и двое мужчин доставлены в изолятор временного содержания в 1-м переулке Окрестина.

В соцсетях появилась фото- и видеоинформация о локальных акциях протеста против фальсификации итогов президентских выборов и преследования инакомыслящих в Минске и других населенных пунктах (Новогрудке, Новополоцке, Ивацевичах, Ракове, Ратомке).

В столице акции (мини-шествия, вывешивание флагов, цепи солидарности) прошли на проспекте Пушкина, в микрорайонах Шабаны, Новинки, Михалово, Каменная Горка, Серебрянка, Красный Бор, Грушевка.

В разных районах столицы появились знаки поддержки журналистки tut.by Катерины Борисевич и врача Артема Сорокина, обвиняемых в разглашении врачебной тайны (медицинского заключения по факту смерти Романа Бондаренко): приклеенные черными лентами цветы и бэджи.

Акции протеста проходят ежедневно почти 200 дней. 18 февраля пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова заявила, что информация о состоявшихся накануне локальных шествиях является недостоверной: «Спешим разочаровать диванных экспертов — ни одна информация о маршах не подтвердилась. Выезжавшие на подобные сообщения сотрудники милиции лицезрели пустующие улицы и дворы». На одной из следующих акций граждане отреагировали плакатом «Это не фейк» — дело в том, что в целях безопасности участники размещают информацию о протестах после их завершения.

Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская в интервью швейцарской газете Le Temps констатировала трудную ситуацию с уличными протестами: «Мы отстраиваем сегодня структуры, чтобы бороться завтра. Мы работаем над тем, чтобы объединить различные оппозиционные инициативы, которые возникают почти повсюду: врачи, ученые, силовики… Наша стратегия состоит в том, чтобы лучше организоваться, постоянно давить на режим до момента, когда люди снова будут готовы выйти на улицу, возможно, весной», — заявила политик.