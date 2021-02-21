От COVID-19 умерла мать футбольной экс-звезды Роналдиньо

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Скончалась мать бывшего нападающего футбольного клуба «Барселона» и бразильской сборной Роналдиньо Мигелина Элои Дос Сантос. В декабре прошлого года у нее диагностировали коронавирус, передают местные СМИ.

 

 

 

Женщина проходила лечение в отделении интенсивной терапии, однако спасти ее жизнь не удалось — осложнения оказались слишком серьезными.

Напомним, Роналдиньо объявил об окончании своей карьеры в 2018 году. Он становился чемпионом мира в 2002 году и получал «Золотой мяч» в 2005.

 

Фото: Твиттер.

 
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Тэги: мать Роналдиньо кончина Персона: Роналдиньо

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