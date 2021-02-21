Высокий чин Росгвардии пытался затолкать деньги в рот официантке ресторана
Вопиющий инцидент произошел в ресторане «Золотая медаль» в Улан-Удэ (Россия). Высокопоставленный росгвардеец, ужинавший в заведении с другом, остался недовольным тем, что официантка предложила ему доплатить за контейнер для еды, и применил к девушке силу.
Достав деньги, посетитель сделал попытку «накормить» ими сотрудницу ресторана. За официантку вступился охранник, который вызвал на место Росгвардию.
По информации
«При установлении причастности должностных лиц будут приняты соответствующие меры, виновные будут привлечены к ответственности», —отметили в бурятском управлении национальной гвардии.