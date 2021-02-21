На парковке возле бывшего здания церкви «Новая жизнь» прошло воскресное богослужение

В воскресенье, 21 февраля, верующие протестантской церкви «Новая жизнь» собрались на богослужение у здания своей общины в столичном микрорайоне Сухарево.

Верующие церкви "Новая жизнь" собрались на богослужение. Фото: Еврорадио.

Как сообщали Навіны , 17 февраля судебные приставы и представители ЖРЭО Московского района столицы с помощью милиции выселили общину христиан полного Евангелия «Церковь «Новая жизнь» из здания дома молитвы на улице Ковалева в Минске.

Пастор Вячеслав Гончаренко призвал ведомую им общину не отчаиваться из-за потери дома молитвы и «помнить, что любящим Бога все содействует ко благу». «Мы благодарны Богу за то, что столько лет жили в таком классном здании, особенно в последнее время. Мы так его красиво сделали, так приятно было туда приходить, такая приятная была атмосфера, мы всегда наслаждались Божьим присутствием, словом и всем, что Господь нам давал все эти годы. Теперь нужно принять как новую реальность, что мы в другом статусе — у нас теперь нет здания», — сказал Гончаренко.

Он призвал паству собраться в полдень 21 февраля на воскресный молебен на парковке возле здания церкви.