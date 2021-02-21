COVID-19: за сутки в Беларуси зарегистрировано 1.322 случая, умерли девять человек

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За минувшие сутки в Беларуси зарегистрировано 1.322 случая COVID-19, скончались девять человек с коронавирусной инфекцией, выписано из больниц 1.638 пациентов.

 

 

Как сообщает БелаПАН со ссылкой на Министерство здравоохранения, за сутки количество новых случаев COVID-19 снизилось — 20 февраля их было 1.668. Рекорд заболеваемости пришелся на 12 декабря 2020 года — 1.975 заболевших.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 278.312, умерли 1.912 пациентов с коронавирусом, выздоровели — 268.530.

За минувшие сутки выполнено 18.376 тестов на коронавирус (всего выполнено 4.790.333 теста).

По информации Минздрава, в Минск прибыл гуманитарный груз из Китая — 100 тысяч доз вакцины против коронавируса COVID-19 производства корпорации «Синофарм».

Отмечается, что вакцина производства «Синофарма» — первая одобренная государственным фармацевтическим управлением КНР для выхода на рынок и уже активно применяется внутри страны. По оценкам китайской стороны, вакцина в ходе испытаний показала 79,34% эффективности. Помимо Китая она одобрена к использованию более чем в десяти странах, в том числе Бахрейне, Венгрии, Египте, Иордании, Ираке, Марокко, ОАЭ, Пакистане, Сербии.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус

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