Польские пограничники задержали белоруса – его десять лет разыскивали за ограбления в Германии

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Сотрудники Подляской пограничной службы задержали на автомобильном пограничном переходе в Кузнице гражданина Беларуси, разыскивавшегося по европейскому ордеру.

 

 

Как сообщает Пограничная служба Польши, 40-летний мужчина привлекался к уголовной ответственности в Германии за многочисленные грабежи с применением огнестрельного оружия. С 2011 года он разыскивался по европейскому ордеру на арест за преступления, совершенные в 2009-2010 годах.

«Мужчина разыскивался правоохранительными органами Германии за организованные ограбления с применением огнестрельного оружия и кражи. Его подозревают в участии в пяти ограблениях банков в Германии. По местному законодательству ему грозит до 15 лет лишения свободы», – сообщила представитель Подляского управления пограничной службы майор Катажина Зданович.

Пограничники задержанного полиции в Соколке.
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Тэги: грабитель задержание Персона: Катажина Зданович Город: Белосток

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