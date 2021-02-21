Видеофакт. Белорусский боец Андрей Орловский проиграл британцу на турнире в Лас-Вегасе

Белорусский боец смешанных единоборств (ММА) Андрей Орловский проиграл британцу Тому Аспиналлу в поединке турнира UFC Fight Night 185. Встреча спортсменов прошла в рамках тяжелой весовой категории на арене UFC Apex в Лас-Вегасе, сообщает РБК .

Андрей Орловский. Фото: mixfight.by.

Поединок завершился во втором раунде после того, как Аспиналл применил удушающий прием против Орловского. Для британского спортсмена эта победа стала 10-й при двух поражениях за всю профессиональную карьеру.

В последний раз Аспиналл выходил в октагон в октябре прошлого года в поединке против японского бойца Алана Будо. Их бой завершился победой британца техническим нокаутом на второй минуте первого раунда. Аспиналл дебютировал в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) в июле прошлого года, победив американца Джека Колье.

Орловский одержал последнюю победу в ноябре прошлого года в поединке против Таннера Босера. Тогда 42-летний боец выиграл бой против канадского спортсмена в третьем раунде на турнире UFC on ESPN 17. Поражение в бою против Аспиналла стало для Орловского двадцатым. В общей сложности за всю профессиональную карьеру белорусский спортсмен провел 50 поединков.