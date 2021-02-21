Председатель ТБМ: роль родного языка, спрос на него в белорусском обществе повышаются

Сегодня вопрос родного языка затронул практически каждого гражданина Беларуси, заявила БелаПАН председатель ОО «Таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны» (ТБМ), экс-депутат Палаты представителей, ученый-филолог Елена Анисим в комментарии по случаю Международного дня родного языка, который отмечается 21 февраля.

Елена Анисим. Фото: БелаПАН.

По ее словам, заметны проявления того, что роль белорусского языка, а также спрос на него в обществе повышаются, особенно на фоне кризиса, развернувшегося после прошлогодних президентских выборов. «Люди, многие в возрасте 30 лет и более, рассказывают о том, что говорили по-русски, были успешны. Однако в связи с событиями августа 2020 года они буквально за три месяца подчеркнуто переходят на прекрасный белорусский язык и пользуются им ежедневно, — отметила руководитель ТБМ. — Такие случаи есть, я надеюсь, что они будут более широкие. И тут дело не только в обществе, но и в нас — что мы будем предлагать и как мы будем популяризировать наш родной язык».

Анисим обратила внимание на то, что традиция объединения писать общенациональный диктант в Международный день родного языка сегодня «получает дальнейшее движение» и уже поддерживается со стороны различных государственных учреждений.

19 февраля председатель объединения участвовала в диктанте, который организовывал Институт языкознания, входящий в состав Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы Национальной академии наук. «Диктант проходил в онлайн-формате, люди также писали его в зале Центральной научной библиотеки, — рассказала она. — Онлайн присоединялись школы, библиотеки. Событие освещали государственные телеканалы, государственные средства массовой информации, и это примечательный факт. По этой причине к диктанту могут присоединяться люди, не боясь абсолютно никаких санкций или преследований. Таким образом люди будут присоединяться к белорусскому языку и тем самым укреплять нашу белорусскую государственность и независимость».

«То, что инициатива в начале исходила от общественной организации, а сейчас расширилась в государственные учреждения, очень знаковый факт. В этой связи нам нужно будет двигаться и думать, что делать дальше», — добавила Анисим.

По ее словам, свой общебелорусский диктант ТБМ проведет сегодня. Он назначен на 11.00 — для того, «чтобы люди могли выспаться, вдохновиться и с хорошим настроением прийти в офис ТБМ». Проводить диктант в онлайн-формате, отметила председатель объединения, нет смысла из-за того, что ТБМ имеет широкую сеть своих организаций в разных городах и поселках, где к акции могут присоединиться все желающие.

Несмотря на рост спроса на белорусский язык в обществе и определенную заинтересованность со стороны властей, Анисим признала, что пока невозможно реализовать предложения объединения, направленные на то, чтобы национальный язык занял в государстве надлежащее место.

«Инициативы, которые мы продвигаем на самом высоком уровне уже не один десяток лет, смогут осуществиться только тогда, когда сменится власть в Беларуси и придет та власть, которая будет позиционировать себя как исключительно белорусская, как независимая власть, которая движется вперед, а не оглядывается назад и живет старыми мифами», — констатировала она.

Согласно результатам переписи населения 2019 года, белорусами назвали себя 7 млн 990,719 тыс. человек, или 84,9% жителей страны. Белорусский язык своим родным назвали 61,2% белорусов, русский — 38,1%. Кроме того, родным языком белорусский назвали 54,5% поляков страны, 11,5% евреев, 8,2% украинцев, 2,9% русских.

64,1% жителей страны использует в домашнем обиходе русский язык, 31,7% — язык своей национальности.