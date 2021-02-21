Что произошло с валютой

Прошедшая рабочая неделя (15-19 февраля) зафиксировала на Белорусской валютно-фондовой бирже рост всех пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by.

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Вот, сколько они добавили за пятидневку:

евро — 0,0035 пункта (с 3,1355 до 3,139 белорусского рубля);

доллар — 0,0031 пункта (с 2,5886 до 2,5917 белорусского рубля);

российский рубль — на 0,0098 пункта (с 3,4964 до 3,5062 белорусского рубля за 100 российских);

злотый — 0,0411 пункта (с 6,9625 до 7,0036 белорусского рубля за 10 злотых).

гривна — 0,0177 пункта (с 9,2957 до 9,3134 белорусского рубля за 100 гривен).