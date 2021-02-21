Головченко и Мишустин обсудили перевалку белорусских нефтепродуктов через морские порты РФ

«Актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в различных областях» обсудили по телефону главы правительств России Михаил Мишустин и Беларуси Роман Головченко, сообщила пресс-служба российского кабинета.

Фото пресс-службы правительства Беларуси

«Особое внимание было уделено реализации межправительственного соглашения о перевозке и перевалке белорусских нефтепродуктов , предназначенных для поставки на экспорт через морские порты Российской Федерации, подписанного 19 февраля 2021 года в Москве», — отмечается в релизе.

Кроме того, стороны «обменялись мнениями о совместных мерах по противодействию коронавирусной инфекции» и «затронули график предстоящих контактов на правительственном уровне».

Разговор состоялся в преддверии сочинской встречи Владимира Путина и Александра Лукашенко (22 февраля).

Как сообщила в анонсе пресс-служба Кремля, «имеется в виду обсудить ключевые вопросы развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества», «особое внимание планируется уделить крупным совместным проектам в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной областях, а также дальнейшему продвижению интеграционных процессов в рамках Союзного государства».

Ранее Москва предложила Минску переориентировать экспортные потоки нефтепродуктов с Балтии на свои порты.