Головченко и Мишустин обсудили перевалку белорусских нефтепродуктов через морские порты РФ
«Актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в различных областях» обсудили по телефону главы правительств России Михаил Мишустин и Беларуси Роман Головченко, сообщила пресс-служба российского кабинета.
«Особое внимание было уделено реализации
Кроме того, стороны «обменялись мнениями о совместных мерах по противодействию коронавирусной инфекции» и «затронули график предстоящих контактов на правительственном уровне».
Разговор состоялся в преддверии
Как сообщила в анонсе пресс-служба Кремля, «имеется в виду обсудить ключевые вопросы развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества», «особое внимание планируется уделить крупным совместным проектам в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной областях, а также дальнейшему продвижению интеграционных процессов в рамках Союзного государства».
Ранее Москва предложила Минску переориентировать экспортные потоки нефтепродуктов с Балтии на свои порты.
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