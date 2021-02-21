Украина вновь перевела Беларусь в «красную» зону ковидного списка

Беларусь только неделю, с 12 по 18 февраля, продержалась в «зеленой» зоне ковидного списка Министерства здравоохранения Украины и вернулась в «красную».

Фото sputnikvaccine.com

Теперь для въезда в страну белорусским гражданам вновь необходимо иметь отрицательный тест на коронавирус, сделанный не позднее чем за 48 часов до пересечения границы, либо по прибытии уходить в двухнедельную самоизоляцию, прервать которую можно, сделав тест на месте и получив отрицательный результат.

Наличие страховки, покрывающей стоимость лечения от COVID-19, обязательно вне зависимости от зоны, в которой находится страна.

В «зеленую» зону определяют страны, где уровень заболеваемости на 100 тыс. населения за последние 14 дней официально ниже, чем в Украине. В списке, действовавшем с 12 февраля, этот показатель в Беларуси составлял 115,2 против 134,6 в Украине, сейчас — 227 против 148,4.