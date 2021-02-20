Оппозиция Армении пообещала протестные акции нон-стоп

В начале месяца оппозиционеры объявили ультиматум премьеру Пашиняну с требованием уйти в отставку. После истечения срока в центре Еревана начался митинг.

Армянская оппозиция с сегодняшнего дня намерена проводить непрекращающиеся массовые акции неповиновения. Об этом заявил координатор «Движения по спасению Родины» Ишхан Сагателян на митинге в центре Еревана, передает РБК .

«С этого момента мы начинаем акции протеста нон-стоп. Разделяемся на четыре направления по центру города и продолжаем акции неповиновения. Город должен быть парализован», — заявил Сагателян перед собравшимися на площади Свободы протестующими.

8 февраля армянские оппозиционеры выдвинули ультиматум премьер-министру страны Николу Пашиняну, в соответствии с которым он должен был уйти в отставку до 16 февраля. «Как мы видим, Пашинян в отставку не подал. Пока в нашей стране есть Никол, стабильности и спокойствия не будет», — подчеркнул Сагателян.

20 февраля в центре Еревана проходит многотысячный митинг оппозиции, анонсированный Сагателяном во вторник. Протестующие требуют ухода Пашиняна, создания временного правительства и последующих прозрачных выборов. В центре столицы Армении протестующие перекрыли несколько улиц около здания оперы. В других районах города митингующие перекрыли дороги, стычек с полицией пока что нет.