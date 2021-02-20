Адвокату Марии Колесниковой Илье Салею продлили домашний арест до 16 апреля

Илья Салей, адвокат члена президиума Координационного совета Марии Колесниковой и юрист штаба Бабарико, останется под домашним арестом еще на два месяца — до 16 апреля, сообщает телеграм-канал экс-претендента на пост президента Виктора Бабарико.

Отмечается, что есть и хорошие новости о Салее — он выздоровел от коронавируса, который перенес дома. «Гуляет по балкону, дышит свежим воздухом, много читает, передает всем привет», — говорится в сообщении.

Илья Салей был задержан 9 сентября 2020 года. Через девять дней ему было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 361 УК (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности).

Белорусские правозащитники признали его политзаключенным, а международная правозащитная организация Amnesty International — узником совести.

10 октября Салей присутствовал на встрече в СИЗО КГБ Александра Лукашенко с политзаключенными. Вскоре после этой встречи из заключения вышли несколько ее участников. 16 октября Салею изменили меру пресечения на домашний арест.

Салею запрещено покидать квартиру в течение всего времени суток, общаться со всеми, кроме адвокатов. Он не может пользоваться интернетом, звонить и отправлять бумажные письма.