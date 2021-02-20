Генпрокуратура: по итогам 2020 года в Беларуси количество тяжких и особо тяжких преступлений снизилось на 28,3%

По итогам 2020 года в Беларуси отмечено снижение количества тяжких и особо тяжких преступлений (-28,3%), включая изнасилования (-45,3%), насильственные действия сексуального характера (-8,8%), преступления против собственности — разбои (-34,1%) и грабежи (-13,3%).

Об этом сообщает Генпрокуратура по итогам заседания коллегии, на котором рассмотрены итоги работы за прошлый год и определены задачи на 2021-й.

По данным прокуратуры, в 2020 году уменьшилось с 2363 до 1806, или на 23,6%, число учтенных коррупционных преступлений.

В результате надзорных и профилактических мер количество незаконных действий в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ сократилось на 19,9%, преступлений, связанных с насилием в семье, — на 12,2%.

Вместе с тем в сравнении с 2019 годом на 8% увеличилось общее число зарегистрированных преступлений. Выше среднереспубликанского уровень преступности в Гомельской, Минской областях и Минске.

На 1,6% стало больше убийств, на 5,0% — фактов умышленного причинения тяжкого телесного повреждения, на 53,7% — вымогательств, на 192,1% — хищений путем использования компьютерной техники.

По информации Генпрокуратуры, сократилось количество преступлений, совершенных лицами: моложе 18 лет или при их соучастии — на 20,4%; в состоянии алкогольного опьянения — на 7,4%; неработающими и неучащимися — на 13,8%; в группе — на 17,6%; имеющими судимость — на 7,9%.

В 2020 году прокуроры после изучения направили в суд 33.387 (в 2019 году — 37.322) уголовных дел. Вернули следователям 609 (744) уголовных дел для производства дополнительно предварительного расследования.

Сообщается, что органы прокуратуры продолжили работу по оптимизации практики применения меры пресечения в виде заключения под стражу — число лиц, в отношении которых избрана такая мера, уменьшилось с 9.846 до 7.954, или на 19,2%.