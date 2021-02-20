Количество новых случаев COVID-19 растет в Беларуси третьи сутки подряд

За минувшие сутки в Беларуси зарегистрировано 1668 случаев COVID-19, скончались девять человек с коронавирусной инфекцией, выписано из больниц 1916 пациентов, сообщило Министерство здравоохранения.

Согласно официальной статистике, третьи сутки подряд количество новых случаев COVID-19 растет — 19 февраля их было 1663, 18 февраля — 1386, днем ранее — 1352. Рекорд заболеваемости пришелся на 12 декабря 2020 года — 1975 заболевших.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 276 990, умерли 1903 пациента с коронавирусом, выздоровели — 266 892.

За минувшие сутки выполнено 18 619 тестов на коронавирус (всего выполнено 4 771 957 тестов).

Накануне Минздрав сообщил, что в Минск прибыл гуманитарный груз из Китая — 100 тысяч доз вакцины против коронавируса COVID-19 производства китайской корпорации «Синофарм».

Отмечается, что вакцина производства «Синофарма» — первая одобренная государственным фармацевтическим управлением КНР для выхода на рынок и уже активно применяется внутри страны. По оценкам китайской стороны, вакцина в ходе испытаний показала 79,34% эффективности. На сегодняшний день помимо Китая она одобрена к использованию более чем в десяти странах, в том числе Бахрейне, Венгрии, Египте, Иордании, Ираке, Марокко, ОАЭ, Пакистане, Сербии.