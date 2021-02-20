Лавров о перспективах интеграции с Беларусью: Все будет известно очень скоро

Интеграция в рамках Союзного государства России и Беларуси будет проходить в соответствии с договоренностями, которых могут достичь Владимир Путин и Александр Лукашенко на переговорах 22 февраля. Забегать вперед в этом вопросе нет смысла, заявил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу РБК.

«Я читал высказывания Александра Григорьевича Лукашенко (не все интервью, но его цитировали) о том, что никаких препятствий для углубления интеграции он не видит. И вот как они согласуют с Путиным, так и будут двигаться. До переговоров осталось два дня. Думаю, забегать вперед нет смысла. Все будет известно очень скоро», — сказал Лавров.

Он также прокомментировал заявления официального Минска о желании проводить многовекторную внешнюю политику. «Многовекторности хотят любые нормальные государства», — подчеркнул российского МИД.

«У нас тоже есть желающие видеть в подтверждении Минском многовекторности своей внешней политики его "ненадежность" как партнера и союзника. Я так не считаю. В Совете Европы, где Белоруссия пока еще не является страной-членом, мы выступаем за то, чтобы он установил отношения с Минском. Поддерживали присоединение Минска к некоторым конвенциям Совета Европы. Всегда были за то, чтобы у Белоруссии были нормальные отношения с западными соседями. Сейчас даже не знаю, чем Совет Европы будет заниматься. Русофобия захлестнула большинство представленных там стран Евросоюза, а самые "буйные" диктуют повестку дня», — заявил Лавров.

Пресс-служба Кремля накануне сообщила, что во время сочинской встречи 22 февраля Владимир Путин обсудит с Александром Лукашенко реализацию крупных проектов.

«Имеется в виду обсудить ключевые вопросы развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества. Особое внимание планируется уделить крупным совместным проектам в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной областях, а также дальнейшему продвижению интеграционных процессов в рамках Союзного государства», — говорится в релизе Кремля.

Лукашенко вылетел в Сочи 19 февраля, сообщила его пресс-служба, отметив, что стороны подробно обсудят «широкий комплекс вопросов развития белорусско-российских отношений, совместное реагирование на возникающие вызовы, в том числе в сфере военной безопасности, взаимодействие в интеграционных структурах».