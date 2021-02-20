Министр транспорта Литвы: Решение Беларуси возить нефтепродукты через порты России — невыгодное

Беларусью и Россией соглашения об экспорте белорусских нефтепродуктов через российские порты в Финском заливе вместо Клайпедского порта невыгодно ни Беларуси, ни Литве, заявил министра транспорта Литвы Марюс Скуодис.

«Приходится сожалеть, что действия Беларуси в данном случае подкреплены не экономическими, а политическими аргументами», — сказал Скуодис, комментарий которого агентству BNS приводит интернет-издание Delfi .

Скуодис признал, что такой шаг Минска скажется на Клайпедском порту и Литовской железной дороге.

«Наше главное стремление — диверсифицировать поток грузов, минимизируя влияние рыночных колебаний на погрузки порта и перевозки по железной дороге, а также снижая риски зависимости от решений одной страны. Поэтому расширяется список стран, которые перевозят грузы по железным дорогам Литвы через Клайпедский порт. Также идет поиск новых отправителей грузов», — пояснил глава Минтранса Литвы.

Министры транспорта России и Беларуси 19 февраля в Москве подписали соглашение, согласно которому в течение трех лет через российские порты будет отгружено 9,8 млн тонн белорусских нефтепродуктов. С марта до конца года их будет отгружено как минимум 2 млн тонн.

Компания Klaipedos nafta, которая до нынешнего года грузила продукты белорусского экспортера нефтепродуктов «Белорусская нефтяная компания» (БНК), сообщила BNS, что в этом году уже не надеется получить грузы БНК.

«Белорусских грузов на февраль или более поздние периоды времени через терминалы Klaipedos nafta не заявлено. Как полагает руководство предприятия, это свидетельствует, что грузы из Беларуси через его терминалы в этом году отправляться не будут — из таких предпосылок компания и исходит», — говорится в комментарий компании.

Ранее Александр Лукашенко поручил из-за ухудшения политических отношений со странами Балтии найти другие маршруты для поставок белорусских нефтепродуктов на внешние рынки. «Конечно, нам немножко будет невыгодно. Но мы же договориться можем с россиянами по тарифам, и они от объемов перевалки наших миллионов тонн грузов все равно получат выгоду», — подчеркивал Лукашенко в сентябре прошлого года.

В декабре дочернее предприятие Белорусской нефтяной компании BNK (UK) Limited сообщило о временной приостановке экспорта нефтепродуктов через литовский порт Клайпеда.

В феврале этого года компания Klaipedos nafta сообщила, что грузы с белорусской нефтью не выставлены на экспорт через литовские нефтяные терминалы.

Нетфепродукты, которые БНК экспортировала через Клайпеду в последние годы, составляли 3,1% совокупных погрузок порта и 2,4% совокупных перевозок по железной дороге.