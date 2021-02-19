«Их обвинения — это ложь». Эйсмонт ответил на персональные санкции Великобритании

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Председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт в пропагандистской программе «Клуб редакторов» на телеканале «Беларусь 1» прокомментировал введение Великобританией персональных санкций, в том числе в отношении себя.

Иван Эйсмонт. Скриншот видео "Беларусь 1"

Эйсмонт пояснил, что Великобритания вменила ему «распространение государственной пропаганды в СМИ, использование медиа для поддержки намерений Александра Лукашенко оставаться на посту главы государства, а также отказ освещать протесты».

«Представляете, они вменяют нашей компании и мне лично, что мы не освещали протестные акции в СМИ. Я думаю, можно найти сотни репортажей. Более того, на этих протестных акциях были избиты наши журналисты. Люди по этим делам осуждены и отбывают наказание. Мы это все, естественно, отправляем в европейские структуры. Это же, я не знаю, ложь. Это лжецы», — заявил он.
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Тэги: Белтелерадиокомпания Клуб редакторов санкции Беларусь-Великобритания Персона: Иван Эйсмонт

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