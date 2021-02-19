Фотофакт. «Рено» зажало между двумя минскими трамваями

/ Экономика
Просмотров: 82

Вечером 19 февраля леговушка оказалась зажата двумя трамваями в Минске.

Происшествие случилось на пересечении улиц Тухачевского и Плеханова, передает TUT.by. Причины и обстоятельства ДТП выясняют сотрудники ГАИ. Информации о пострадавших пока нет.

Как сообщили в «Минсктрансе», с 20:37 на Плеханова — Тухачевского в обоих направлениях из-за ДТП произошла остановка движения трамваев на маршрутах № 3,6,7. Движение организовано до РК «Тракторный завод». Также организован временный автобусный маршрут № 909 ДС «Серебрянка» — станция метро «Тракторный завод».
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: ДТП трамвай Город: Минск

Другие материалы на эту тему:

В Пружанах за ДТП со смертельным исходом посадили сотрудника милиции

В Пружанах за ДТП со смертельным исходом посадили сотрудника милиции

День жестянщика. В сети появились фото и видео последствий гололеда

День жестянщика. В сети появились фото и видео последствий гололеда

Хотел проучить женщину-водителя, а устроил массовое ДТП

Хотел проучить женщину-водителя, а устроил массовое ДТП

По полочкам. Как вести себя, если ваш автомобиль разбил лось?

По полочкам. Как вести себя, если ваш автомобиль разбил лось?