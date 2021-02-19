В Москве задержали двух парней, разыскиваемых за августовские акции протеста в Бресте

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В Москве задержали белорусов, разыскиваемых за участие в августовских акциях протеста в Бресте, сообщает МВД.

Двое жителей Бреста (21 и 27 лет) с прошлого года были в межгосударственном розыске за действия в августе в Бресте. По информации МВД, младший из них 10 августа на проспекте Машерова «разбирал скамейки и возводил баррикады», старший же 9 августа «оказал милиционерам сопротивление, сопряженное с насилием».

Задержали их российские полицейские по информации брестского управления ГУБОПиК в январе и феврале этого года.

Обвиняемые заключены под стражу до экстрадиции в Беларусь.

Сюжет: Акции протеста в Беларуси
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Тэги: ГУБОПиК экстрадиция Беларусь-Россия Город: Москва

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