Совет министров иностранных дел ЕС на заседании 22 февраля обсудит ситуацию в Беларуси

На заседании Совета министров иностранных дел стран Евросоюза на заседании 22 февраля будет обсуждена ситуация в Беларуси.

«Верховный представитель [ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель] поднимет вопрос о дальнейшем ухудшении ситуации в Беларуси и продолжающихся репрессиях против правозащитников, гражданского общества и журналистов», — говорится в сообщении пресс-службы Совета ЕС.

Осенью ЕС ввел три пакета санкций в отношении лиц, ответственных за фальсификацию итогов президентских выборов и преследование инакомыслящих в Беларуси, а также в отношении некоторых предприятий. Дата рассмотрения четвертого пакета санкций пока не назначена.