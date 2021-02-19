Суд не удовлетворил иск уволенных работников «Гродно Азота», которые пытались восстановиться на работе

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Суд Октябрьского района Гродно 19 февраля не удовлетворил иск уволенных работников «Гродно Азота», которые пытались восстановиться на работе.

Иск был подан Белорусским независимым профсоюзом от имени 13 работников предприятия.

После завершения «народного ультиматума» экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской утром 26 октября минувшего года на проходной «Гродно Азота» собралось около 150 человек. Приехали автобусы с ОМОНом. Силовики жестко задержали десятки людей, некоторых били. Часть работников «Гродно Азота» в конце октября отказывалась принимать свои смены в цехах. Они хотели постепенно остановить производство на заводе и присоединиться к стачке, однако это не удалось.

Около 30 человек впоследствии уволили за прогулы. 13 из них обратились в суд с иском о восстановлении и компенсации заработной платы.

Первоначально дело рассматривал судья Сергей Слащёв. Позже без объяснения причин судью заменили на Дмитрия Шанина. Дело было рассмотрено с самого начала.
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Тэги: Гродно Азот Персона: Дмитрий Шанин Город: Гродно

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