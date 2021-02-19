Польша объявила о третьей волне коронавируса

Министр здравоохранения Польши Адам Недзельский заявил, что в стране началась третья волна коронавируса.

«Абсолютно точно мы уже имеем третью волну. Это не то, что ждет нас в будущем. У нас уже третья волна», — сказал он, передает RMF24 .

Отвечая на вопрос, имеет ли правительство оценки того, как может выглядеть эта третья волна ближайшее время, министр заявил, что развитие пандемии обусловлено двумя критическими факторами, и самым важным является распространение так называемой британской мутации.

«Вторая вещь является несколько менее конкретной, поскольку речь идет об определенной социальной дисциплине», — сказал он.

В конце декабря 2020 года в Польше началась вакцинации от коронавируса. Всего в стране подтвердили более миллиона случаев COVID-19, более 40 тысяч — летальные.