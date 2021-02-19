Кремль: Путин обсудит с Лукашенко реализацию крупных проектов

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Во время сочинской встречи 22 февраля Владимир Путин обсудит с Александром Лукашенко реализацию крупных проектов, сообщает пресс-служба Кремля.

«Имеется в виду обсудить ключевые вопросы развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества. Особое внимание планируется уделить крупным совместным проектам в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной областях, а также дальнейшему продвижению интеграционных процессов в рамках Союзного государства», — говорится в релизе Кремля.

Лукашенко вылетел в Сочи 19 февраля, сообщила его пресс-служба, отметив, что стороны подробно обсудят «широкий комплекс вопросов развития белорусско-российских отношений, совместное реагирование на возникающие вызовы, в том числе в сфере военной безопасности, взаимодействие в интеграционных структурах».
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Тэги: Беларусь-Россия Персона: Владимир Путин Александр Лукашенко

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