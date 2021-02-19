В Минске легковушка сбила мальчика, от удара его отбросило на другое авто
Автомобиль «Ягуар» сбил мальчика 2012 года рождения, который выбежал на дорогу при красном сигнале светофора.
По предварительной информации ГАИ, водитель автомобиля «Ягуар», двигаясь по улице Городецкой в направлении МКАД, совершила наезд на внезапно выбежавшего на запрещающий сигнал светофора ребенка 2012 года рождения. От удара мальчика отбросило на двигавшийся встречный автомобиль «Опель».
Ребенок с травмами различной степени тяжести доставлен в медицинское учреждение.