В Минске легковушка сбила мальчика, от удара его отбросило на другое авто

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Автомобиль «Ягуар» сбил мальчика 2012 года рождения, который выбежал на дорогу при красном сигнале светофора.

По предварительной информации ГАИ, водитель автомобиля «Ягуар», двигаясь по улице Городецкой в направлении МКАД, совершила наезд на внезапно выбежавшего на запрещающий сигнал светофора ребенка 2012 года рождения. От удара мальчика отбросило на двигавшийся встречный автомобиль «Опель».

Ребенок с травмами различной степени тяжести доставлен в медицинское учреждение.
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Тэги: ДТП наезд на ребенка Город: Минск

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