Пастор «Новой жизни» призвал прихожан не отчаиваться из-за потери дома молитвы в Сухарево
Пастор Вячеслав Гончаренко призвал ведомую им общину христиан полного Евангелия (харизматы) «Церковь «Новая жизнь» не отчаиваться из-за потери дома молитвы на улице Ковалева в Минске. Видеообращение пастора размещено на ютьюб-канале протестантской церкви.
Пастор отметил, что 17 февраля судебные приставы и представители ЖРЭО Московского района столицы с помощью милиции осуществили
«Но я хочу вам сказать, что будет лучше, — приободрил паству Гончаренко. — Я очень желаю, чтобы в вашем сердце не было сильного огорчения. <…> Бог иногда позволяет некоторым историческим, может быть, неприятным для нас событиям произойти. Но мы должны всегда помнить, что любящим Бога все содействует ко благу. Поэтому, пожалуйста, не торопитесь сейчас с выводами, искать, где мы какие-то ошибки допустили. Нет, давайте будем верить, что мы в руках Господа, и он творит историю. Давайте ему будем доверять».
«Мы благодарны Богу за то, что столько лет жили в таком классном здании, особенно в последнее время. Мы так его красиво сделали, так приятно было туда приходить, такая приятная была атмосфера, мы всегда наслаждались Божьим присутствием, словом и всем, что Господь нам давал все эти годы. Теперь нужно принять как новую реальность, что мы в другом статусе — у нас теперь нет здания», — сказал Гончаренко.
Пастор призвал прихожан «Новой жизни» принять все произошедшее и ожидать, что «Господь даст ясное и четкое направление, как можно действовать и реагировать на эти события». «Посмотрим, что сделает Господь на сей раз, и я уверяю вас, что мы будем удивлены», — заявил глава общины.
|Выселить церковь «Новая жизнь» из здания, в которое прихожане за свои средства перестроили выкупленный у государства полуразрушенный коровник, Мингорисполком пытался около 15 лет. В 2005 году городские власти лишили религиозную общину права пользования земельным участком, несмотря на то что он был выделен ей бессрочно. Чтобы привлечь внимание общественности к проблемам церкви, в октябре 2006 года верующие провели пост-голодовку, которая длилась около месяца. Голодающие сменяли друг друга, постоянно находясь в здании церкви. Властям пришлось отступить: ситуация вокруг «Новой жизни» получила широкий международный резонанс, в защиту церкви выступили представители демократических сил, страны ЕС, зарубежные политики, священники, религиозные объединения.