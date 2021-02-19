Минюст лишил адвокатской лицензии Людмилу Казак — еще одного защитника Марии Колесниковой

Квалификационная комиссия по вопросам адвокатской деятельности Министерства юстиции 19 февраля приняла решение о прекращении действия лицензии на осуществление адвокатской деятельности защитницы Марии Колесниковой Людмилы Казак, сообщается в телеграм-канале штаба Виктора Бабарико.

В видеокомментарии в телеграм-канале сама адвокат отметила, что в понедельник должно быть определено, с какого именно числа прекращается действие ее лицензии. «Я была к этому готова, но еще небольшую надежду испытывала. Оказалось все так, как я и думала, — отметила она. — Еще пару дней мне разрешили поработать».

По ее словам, на комиссии никто не захотел слушать, что на самом деле поступок, за который адвоката формально привлекли к административной ответственности, она не совершала. «Оказалось, что это не важно, а важен лишь сам факт. С учетом того, что это было сказано прямо, спорить было не о чем — все доводы отвергались», — сказала Казак.

Она также сообщила, что в ближайшее время посетит в СИЗО свою подзащитную Марию Колесникову, поставит ее в известность о произошедшем и обсудит варианты ее дальнейшей защиты другими адвокатами.

Адвокат заявила о намерении обжаловать решение квалификационной комиссии в суде.

Поводом для разбирательства послужило задержание Казак 24 сентября 2020 года. Тогда адвокат была похищена силовиками в центре Минска, а после ночи, проведенной ею в изоляторе, судья Октябрьского района Минска Александр Руденко вынес решение, которым признал Казак виновной по ст. 23.4 КоАП и оштрафовал на 25 базовых величин.

«Претензия ко мне — совершение проступка, дискредитирующего звание адвоката, а именно факт привлечения меня к административной ответственности за неповиновение сотрудникам милиции. Этот факт для Минюста и стал основанием к тому, чтобы поставить вопрос о прекращении срока действия моей лицензии, чтобы лишить меня права осуществлять профессиональную деятельность. А так как понятие дискредитирующий проступок нигде не определено, то Министерство юстиции вкладывает в него все, что заблагорассудится», — ранее сообщила адвокат БелаПАН.

Людмила Казак назвала вопрос о лишении ее адвокатской лицензии на основании административного протокола прецедентом для преследования адвокатов и выразила уверенность в том, что в ее случае оно связано именно с защитой Марии Колесниковой. «У меня в этом нет никаких сомнений. Мария таким образом уже четвертого адвоката лишается», — подчеркнула Казак.

Напомним, ранее Минюст лишил лицензии адвоката Марии Колесниковой Александра Пыльченко, в отношении двух других адвокатов политзаключенной Ильи Салея и Максима Знака возбуждены уголовные дела. Салей находится под домашним арестом, Знак — под стражей, оба признаны политзаключенными. Адвокаты являются подозреваемыми по уголовному делу, расследуемому Следственным комитетом по факту создания и деятельности Координационного совета по урегулированию политического кризиса.

В защиту Людмилы Казак выступили более 100 адвокатов, которые поставили подписи под открытым обращением к Минюсту. В нем отмечалось, что Людмила Казак — известный, уважаемый адвокат с многолетним стажем работы и безупречной репутацией, пользуется заслуженным авторитетом среди коллег и клиентов.

«Привлечение к административной ответственности за неповиновение сотрудникам милиции вытекает из задержания Людмилы Казак, произведенного, по нашему мнению, с нарушениями требований закона и без законных оснований», — считают адвокаты.

Отмечается также, что жалоба на судебное постановление по делу об административном правонарушении еще не рассмотрена в Верховном суде.

«При таких обстоятельствах факт привлечения Людмилы Казак к административной ответственности не может расцениваться как проступок, несовместимый со званием адвоката», — заявляли подписанты.