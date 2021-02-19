СК возбудил уголовное дело за принуждение к забастовке на «Гродно Азоте»

Гродненский межрайонный отдел Следственного комитета возбудил дело по ст. 200 Уголовного кодекса (принуждение к забастовке, совершенное с угрозой применения насилия) по факту инцидента на ОАО «Гродно Азот».

Как сообщается в телеграм-канале ведомства, 20 августа прошлого года на мобильные телефоны руководства предприятия поступили сообщения с угрозами убийством, если они не примут участия в забастовке и не поддержат стачком.

«Идентичное "послание" поступило сразу шести сотрудникам в мессенджере Viber, при этом в каждом подобном случае указывались имена детей работников предприятия, — отмечается в сообщении. — В связи с тем, что граждане воспринимали данную угрозу реально, опасались за себя, а также за жизнь и здоровье своих детей, написали соответствующие заявления в Следственный комитет».

После проверки возбуждено уголовное дело. Следователи в рамках уголовного дела допрашивают свидетелей, проводят иные следственные и процессуальные действия.

Работники «Гродно Азота» после выборов активно заявляли о своем несогласии с их результатами.

26 октября некоторые рабочие предприятия решили присоединиться к общенациональной забастовке. В цехах люди, отработавшие ночную смену, не сдавали ее тем, кто пришел на работу утром.

По информации стачкома предприятия, к стачке открыто присоединилось 34 работника «Гродно Азота», некоторые ушли с предприятия по собственному желанию или их уволили за прогулы (без открытого ухода в стачку). Среди тех, кого лишилось предприятие, — начальник смены с большим опытом работы, заместитель начальника цеха по эксплуатации технологического оборудования, четыре оператора дистанционного пульта управления, аппаратчик водоподготовки, аппаратчик склада жидкого аммиака (цех «Аммиак-3»), аппаратчик изготовления карбамида, начальник смены (цех «Карбамид-4»), электрогазосварщик с большим опытом работы и другие опытные работники.

В ноябре работников, которые ушли в стачку, заменяли представителями других предприятий концерна «Белнефтехим». В декабре они покинули «Гродно Азот».

В январе этого года новым руководителем «Гродно Азота» был назначен бывший заместитель премьер-министра Игорь Ляшенко.