Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию

Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Российскую Федерацию.

Встреча с Государственным секретарем Союзного государства Григорием Рапотой

Как сообщает пресс-служба Лукашенко, в Сочи 22 февраля состоятся переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Планируется, что они подробно обсудят «широкий комплекс вопросов развития белорусско-российских отношений, совместное реагирование на возникающие вызовы, в том числе в сфере военной безопасности, взаимодействие в интеграционных структурах».

Кроме того, Лукашенко и Путин обменяются мнениями по тематике международной повестки дня.

О предстоящей встрече с президентом РФ Лукашенко высказался 18 февраля в Минске на встрече с государственным секретарем Союзного государства Григорием Рапотой.

«Мы действительно с Путиным давно договорились, что в начале 20-х чисел февраля повстречаемся и поговорим по некоторым направлениям нашего сотрудничества, — сказал Лукашенко. — Но сразу хочу сказать: у нас, как всегда в России бывает, некоторые подхватят повестку, и, вот, "Лукашенко приедет аж 3 млрд долларов просить". Нет, я не еду туда чего-то просить».

«Вы видели, мы подписывали на этот год по энергоносителям, что для нас чувствительно, общим рынкам документы. Вообще ничего не просили и не спорили. Если Россия считает, что уровень нашего экономического сотрудничества должен быть вот такой высоты, значит он такой и будет. Чего там ходить и просить? Поэтому немножко эти либералы в России отстали от чувствительных вопросов, которые мы обсуждаем. Мы ничего не собираемся просить», — заявил он.

По словам Лукашенко, во время визита в Россию есть договоренность и о встрече с заместителем председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрием Медведевым. «Думаю, что и с Медведевым повстречаемся, договорились встретиться. И обсудим самые животрепещущие вопросы, которые нас сегодня волнуют. Есть вопросы поважнее — обеспечение обороны, безопасности нашего государства», — отметил Лукашенко.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, анонсируя встречу, заявил, что «можно ожидать весьма продолжительные переговоры». По словам представителя Кремля, на переговорах будут обсуждаться, в частности, двусторонние отношения, также собеседники намерены обменяться мнениями по международной проблематике.

«Наверняка [Лукашенко] есть о чем проинформировать российского президента, так как только что завершилось Всебелорусское народное собрание», — отметил Песков.

О том, что Лукашенко встретится с Путиным, чтобы помимо прочего обсудить новый кредит для Беларуси на сумму не менее 3 млрд долларов, сообщил «Коммерсант» 11 февраля. Собеседники издания в правительстве РФ заявили, что Беларусь хочет получить доступ к остатку средств, выделенных Россией на строительство Белорусской АЭС. Стороны «близки к достижению договоренности по выделению средств», при этом проценты, сроки и точный размер суммы обсуждаются, но, вероятно, она превысит 3 млрд евро, отметил один из источников «Коммерсанта». По словам другого, речь идет о сумме от 3 до 3,5 млрд долларов, при этом «вопрос принципиально уже решен».