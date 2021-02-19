В Москве подписано соглашение о перевалке белорусских нефтепродуктов через российские порты

В Москве 19 февраля подписано соглашение о перевалке белорусских нефтепродуктов через российские порты.

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Как сообщила пресс-служба Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси, подписание состоялось по итогам восемнадцатого заседания координационной комиссии по формированию и обеспечению функционирования объединенной транспортной системы Союзного государства. Комиссию возглавили министр транспорта и коммуникаций Беларуси Алексей Авраменко и министр транспорта России Виталий Савельев.

Как отметила пресс-служба, соглашение о перевалке белорусских нефтепродуктов в российских портах определяет механизм взаимодействия заинтересованных организаций Беларуси и России, а также отдельные экономические условия их работы. Документом предусматривается установление стоимости логистических затрат в морские порты России сопоставимой с портами Балтики.

Предполагается перевалка 9,8 млн т грузов (мазут, бензин, масло) в морских портах Северо-Западного региона России в 2021—2023 годах. Годовые объемы нефтепродуктов являются индикативными. К примеру, в текущем году планируется перевалка порядка 1,8 млн т грузов.

Соглашение определяет взаимодействие белорусских хозяйствующих субъектов с операторами терминалов морских портов на условиях «бери или плати» (take-or-pay).

Тарифы на услуги железнодорожного транспорта для перевозки нефтепродуктов установлены в соответствии с национальным законодательством каждого из государств и с учетом скидок, предоставленных гособъединением «Белорусская железная дорога» и ОАО «Российские железные дороги». При этом гарантируется отсутствие любого их повышения, кроме ежегодной индексации, предусмотренной законодательством двух стран.

Также 19 февраля подписано соглашение о взаимодействии в области обеспечения транспортной безопасности. Оно направлено на выработку механизма информационного взаимодействия между Беларусью и Россией, обеспечивающего своевременное выявление, предупреждение и пресечение актов незаконного вмешательства в деятельность транспортного комплекса при осуществлении перевозки пассажиров и грузов в международном сообщении, а также каботажных автомобильных перевозках грузов.

Как отметила пресс-служба, документ создает предпосылки для информационного обмена об угрозах и совершении актов незаконного вмешательства на объекты транспортной инфраструктуры. Данная информация будет содействовать выявлению, предупреждению, пресечению подобных актов, а также ликвидации последствий, установлении причин и условий совершения незаконного вмешательства.

В ходе проведения встречи также одним из вопросов обсуждения стало дальнейшее восстановление пассажирских перевозок. В частности, отмечена позитивная динамика в отношении постепенного возобновления пассажирского железнодорожного и авиационного сообщения. В связи с многочисленными обращениями белорусских граждан российской стороне предложено увеличить периодичность следования поезда в сообщении Минск — Москва до ежедневной с организацией посадки/высадки пассажиров на станции Орша-Центральная и возобновить курсирование поездов до Санкт-Петербурга и Адлера.

Делегации двух стран отметили заинтересованность и в продолжении работы по возобновлению авиасообщения до уровня перевозок, которые были до пандемии. Беларусь также предложила увеличить количество рейсов по осуществляемым маршрутам и возобновить авиасообщение по таким востребованным направлениям как Калининград и Сочи. Российская сторона отметила готовность проработать данные вопросы.

В области автомобильного транспорта поднимался вопрос увеличения квоты разрешений России на международные перевозки грузов в/из третьих стран для белорусских автоперевозчиков.

Кроме того, в ходе заседания обсуждалось выполнение ранее принятых решений в части формирования и обеспечения функционирования объединенной транспортной системы Союзного государства, а также подготовка проекта плана мероприятий в развитие данного направления сотрудничества на 2022—2024 годы.

В августе прошлого года, после принятия первого пакета санкций ЕС, Александр Лукашенко заявил, что дал поручение правительству о переориентации белорусских грузопотоков из Литвы.